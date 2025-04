Scontro in auto,morte 2 donne in Puglia Incidente mortale ieri sera in Puglia, sulla strada provinciale che collega Andria e Bisceglie, all'altezza di Trani. Le vittime sono due donne, madre e figlia, quest'ultima al settimo mese di gravidanza. La 32enne incinta è arrivata in ospedale già morta, vano anche il tentativo dei medici di salvare il feto. A bordo viaggiava anche il padre della giovane, rimasto ferito come le due persone che viaggiavano sull'altra vettura.