22.00 Cortei nel mondo contro Trump e Musk Oltre 1.400 manifestazioni in 50 Stati americani sotto lo slogan "Giù le mani" rivolto al presidente Usa Trump e il Doge di Musk. Proteste anche in Europa: dalla Germania alla Gran Bretagna, dal Portogallo alla Francia. Ma proteste anche in Canada e in Messico. Gli organizzatori:"E' un attacco ai di- ritti e alla libertà " e chiedono: "Fine all'acquisizione miliardaria, corruzio- ne,fine ai tagli dei fondi federali per Medicaid e previdenza sociale e ad al- tri programmi dei lavoratori, fine agli attacchi contro immigrati,trans e Lgbt.