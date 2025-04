10.05 A1,scontro fra Tir e bus con 30 bambini Un autobus con a bordo una trentina di bambini si è scontrato stamane sull'au- tostrada A1 con un Tir sul tratto dell' compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello, in provincia di Frosinone. Nello schianto un uomo è rimasto grave- mente ferito mentre alcuni bambini han- no riportato soltanto lievi ferite. Sul posto intervenuti la Polizia stradale di Cassino per effettuare i rilievi, i mezzi della Società Autostrade, i vigi- li del fuoco e alcune ambulanze del 118. Pesanti le ripercussioni sul traf- fico.