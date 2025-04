20.36 Europa L., quarti: Bodo/Glimt-Lazio 2-0 Lazio ko in Norvegia nel match d'andata Subito in difficoltà la squadra di Ba- roni.Mandas fa gli straordinari su Hau- ge che, qualche minuto dopo lo grazia mancando un facile pallone a pochi me- tri dal gol. Colpo di testa ravvicinato di Marusic e salvataggio di Hakin: oc- casione notevole, ma è anche l'unica della Lazio. Nella ripresa subito il gol di Saltnes (47') imbeccato da Blom- berg.Lo stesso Saltnes si divora un gol incredibile, prima di fare doppietta al 69' con un pallonetto. Mandas evita la tripletta con una uscita tempestiva.