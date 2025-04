21.36 Tir in fiamme, caos su A12 in Liguria Viabilità nel caos sulla A12 in Liguria dopo un Tir andato a fuoco tra Lavagna e Sestri Levante nella Galleria del Fico. Il mezzo trasportava carta. Code tra Deiva Marina e Sestri Levante: 9 km di auto in fila verso l'uscita obbligatoria a Chiavari a partire da Rapallo. La rete autostradale ligure tagliata a metà da diverse ore poiché il transito è stato chiuso in entrambe le direzioni per consentire le ispezio- ni nel tunnel. E' stata necessaria la distribuzione d'acqua agli utenti in coda. Riapertura prevista domani alle 6