8.03 Rogo tunnel, riaperta la A12 in Liguria Riaperto al traffico il tratto dell'A12 tra Lavagna e Sestri Levante che ieri era stato chiuso nelle due direzioni, per l'incendio di un camion carico di carta nella Galleria del Fico. La circolazione è ripresa regolarmente, dopo una notte di lavori sul manto stradale e alla calotta del tunnel. Ieri chilometri di code e il traffico riversato sulla viabilità regolare li- gure, con la regione praticamente ta- gliata in due.