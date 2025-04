21.45 Morto Franco Abruzzo decano giornalisti E' morto a 85 anni Franco Abruzzo, Pre- sidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia dal 1989 al 2007. Nato a Cosenza, Abruzzo ha iniziato l' attività da giornalista al Tempo ed al Giornale d'Italia. Primo praticante ri- conosciuto d'ufficio in Italia, si tra- sferì nel 1962 a Milano, dove iniziò a lavorare al Giorno come cronista giudi- ziario per poi passare al politico e alle cronache nazionali. Nel 1993 arri- vò al Sole 24 ore dove è rimasto fino alla pensione nel 2001.Con Walter Toba- gi fra i fautori di Stampa Democratica.