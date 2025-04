17.50 Dazi,Giorgetti:negoziato non semplice "Le cose sono complesse, ci sarà il viaggio della presidente Meloni,io sarò negli Usa la settimana dopo e incon- trerò il segretario del Tesoro.E'chiaro che il negoziato non è semplice perché gli interessi in qualche modo ognuno cerca di farli a casa propria".Così il ministro dell'Economia Giorgetti sui dazi,alla scuola politica della Lega. "Dobbiamo trovare una sintesi, un com- promesso corretto, per trovare elementi di forza nel mondo del G7,cioè dei Pae- si che condividono principi di libertà e democrazia", ha aggiunto.