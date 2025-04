10.37 Fiamme in abitazioni,1 morto e 4 feriti Un trentenne è morto nell'incendio del suo appartamento a Mezzocorona, in Trentino. La vittima è Patrick Vettori, candidato alle Comunali del paese del 4 maggio con una lista civica e fratello di Marvin, più volte campione del mondo di MMA, arti marziali miste. Quattro i feriti, tra cui due bambini, in un incendio a Torino: le fiamme al pianterreno di una palazzina di 4 piani nel quartiere Barriera di Milano. L'edificio è stato sgomberato.