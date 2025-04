22.00 Lazio e Roma,stop a trasferte di tifosi Niente piĆ¹ trasferte fino alla fine del campionato per i tifosi di Lazio e Ro- ma. Lo ha deciso in ministero dell'In- terno, a seguito degli incidenti veri- ficatisi prima del derby di domenica scorsa. Il provvedimento, comunicato alla Figc, riguarda le prossime tre trasferte di ciascuna squadra. A Pasquetta, i fan della Lazio non po- tranno seguire la loro squadra a Genova Vietate anche le trasferte a Empoli e Milano per la partita contro l'Inter. Per i romanisti, niente Inter, Atalanta a Bergamo e Torino.