10.45 Maltempo,Italia nell'occhio del ciclone L'Italia nell'occhio del ciclone del maltempo che si sta abbattendo su buona parte del Paese con vento forte e piog- gia su tutto il Nord-Ovest, in partico- lare su Liguria,Piemonte,Lombardia.Sen- za risparmiare il Nord-Est. Si parla di ciclone "simil tropicale". La Protezione civile ha diramato l'al- lerta rossa per alcune zone del Piemon- te e arancione per Lombardia, Valle d' Aosta e Sardegna. L'allerta gialla ri- guarda una decina di Regioni. Sotto os- servazione i livelli dei fiumi che sono in progressiva crescita.