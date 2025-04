15.05 Maltempo,allagamenti e difficoltà treni Il maltempo continua a sferzare l'Ita- lia, specie al Nord. In Lombardia alberi caduti in strada, allagamenti di abitazioni e locali in- terrati, problemi alla viabilità. Vento forte a Milano, 120 interventi già com- pletati dai Vigili del Fuoco. Disagi alla circolazione ferroviaria, specie in Piemonte, Lombardia e Lazio.Servizio sospeso tra Settimo Torinese e Rivarolo per rischio esondazione del Malone e su linea Domodossola-Milano per allagamen- ti. Riaperti i trafori autostradali del Frejus e del Monte Bianco.