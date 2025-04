17/04/2025 17:28 Maltempo, annega in casa nel Torinese 17.28 Maltempo, annega in casa nel Torinese Ha provocato una vittima l'ondata di maltempo che ha interessato il Piemonte e in particolare il Torinese. Un anziano di 92 anni è stato trovato morto annegato nella sua abitazione a Monteu da Po. L'abitazione dell'uomo è stata travolta da un fiume di acqua e fango dopo che il rio della Valle è esondato a causa della pioggia incessante. L'anziano sarebbe rimasto intrappolato. A trovare il corpo sono stati i Vigili del Fuoco.