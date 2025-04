00.02 Europa League, Lazio eliminata dal Bodo Lazio fuori ai rigori ai quarti di Eu- ropa League. All'Olimpico 5-4 sul Bodo Glimt che non basta dopo lo 0-2 in Nor- vegia.Al 90' 2-0,3-1 dopo supplementari Bodo insidioso, Marusic sbroglia su Blomberg. Haikin si oppone a Pedro, ma capitola sul tacco di Castellanos ser- vito da Isaksen (21').Zaccagni scheggia la traversa di testa.Mandas arriva sul- la punizione di Berg. Ripresa. Haikin salva su Zaccagni e Castellanos. I nor- vegesi sprecano con Helmersen. Noslin raddoppia (93'). Ai supplementari Dia illude (100'),poi segna Helmersen(109')