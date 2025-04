15.25 Maltempo, la piena del Po attesa domani Il maltempo, che ieri ha fatto due vit- time nel Vicentino e una nel Torinese, non risparmia le altre regioni, soprat- tutto del Nord. Allerta rossa domani in Emilia-Romagna per le pianure piacentine e parmensi e allerta arancione per la pianura reggiana del Po. Piena attesa domani. In Lombardia è esondato il Ticino a Pavia. Per precauzione è vietata la circolazione in alcune vie lungo l' argine. In Toscana frane e 900 persone isolate tra Lucca e Massa Carrara.