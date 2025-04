10.30 Maltempo,piena del Po passata a Cremona Allerta rossa per maltempo oggi in al- cune zone di Lombardia e Emilia Romagna L'ondata di piena del Po è passata ieri sera a Cremona dove il livello del fiu- me ha raggiunto 3,80 metri sopra lo ze- ro idrometrico.L'acqua ha invaso le Ca- nottieri rivierasche oltre alle golene e ora l'attenzione si sposta a Casal- maggiore,dove la piena è attesa intorno alle 13. Monitorati i ponti. In Piemonte, a Castellamonte(Torino) 11 famiglie evacuate,frane e smottamenti. Riapertura parziale dei Murazzi del Po.