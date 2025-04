12.25 Papa Francesco impartisce"Urbi et Orbi" Papa Francesco si è affacciato dalla Loggia centrale a San Pietro per la be- nedizione"Urbi et Orbi". "Cari fratelli e sorelle buona Pasqua", ha detto,dele- gando la lettura del messaggio pasquale "Quanta volontà di morte vediamo ogni giorno nei tanti conflitti nel mondo, e quanta violenza vediamo spesso nelle famiglie, nei confronti delle donne o dei bambini! Quanto disprezzo verso più deboli,emarginati,migranti". Così nel messaggio pasquale in cui chiede pace per Gaza,Ucraina,altri Paesi in guerra. "Nessuna pace possibile senza disarmo".