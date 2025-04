21.05 Funerali Papa, Inter-Roma domenica 27 Il big match Inter-Roma domenica alle ore 15, Como-Genoa in campo poco prima, alle 12.30, mentre Lazio-Parma va in posticipo lunedì alle 20.45. Così la Lega di Serie A ha rimodulato il calen- dario per quanto riguarda le partite originariamente previste sabato 26, il giorno delle esequie di Papa Francesco. La Lega di Serie B ha provveduto allo spostamento di Catanzaro-Palermo e Sud- tirol-Juve Stabia da sabato a domenica alle ore 15 (il resto della 35ma gior- nata resta calendarizzato venerdì 25 aprile).