21.29 Casa Bianca, Trump frustrato su Ucraina La frustrazione di Donald Trump nei confronti di Volodymyr Zelensky "sta crescendo" ed è necessario che "questa situazione finisca".E' quanto ha detto la portavoce della Casa Bianca,Karoline Leavitt parlando con i giornalisti. "La sua pazienza sta per esaurirsi.Vuo- le fare ciò che è giusto per il mondo. Vuole vedere la pace. Vuole che le uc- cisioni finiscano, ma servono entrambe le parti in conflitto disposte a farlo, e purtroppo il presidente Zelensky sem- bra muoversi nella direzione sbagliata" ha aggiunto la funzionaria.