12.50 Mattarella a Genova per 80° Liberazione Un lunghissimo applauso e la standing ovation dei presenti ha accolto il Pre- sidente della Repubblica Mattarella,che ha appena preso la parola dal palco del Teatro Ivo Chiesa di Genova, dove sono in programma gli interventi istituzio- nali per l'80esimo anniversario della Liberazione. "Celebriamo oggi qui,a Genova,l'80°an- niversario della Liberazione dalla dit- tatura fascista e dalla occupazione na- zista. Una regione,la Liguria che,ricca di virtù patriottiche,tanto ha contri- buito alla conquista della libertà".