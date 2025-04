14.29 Cgia:feste e ponti pesano su Pil 12 mld Rispetto al 2024 in Italia, quest'anno lavoriamo 2 giorni in meno e questo ri- duce il nostro Pil di 12 mld, la stessa cifra dei danni che potremmo subire dai dazi imposti da Trump. Così la Cgia di Mestre in base a dati Prometeia e Istat Nel 2025, il Pil sfiora i 2.244 mld di euro, poco più di 6 mld di reddito al giorno. Includendo anche bimbi e anzia- ni l'importo pro capite giornaliero medio nazionale ammonta a 104 euro. Il contributo per abitante più alto è a Milano (184,9 euro);a livello regionale è primo il Trentino A.Adige(152,8 euro)