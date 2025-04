20.04 Meloni: impedire ad odio nuovo dolore "Un mese e mezzo fa il mio governo ha voluto dedicare un francobollo alla me- moria di Sergio Ramelli, per noi un ge- sto molto più che simbolico: significa affermare che la sua vicenda e la sua morte sono un pezzo di storia d'Italia con cui tutti a destra e sinistra devo- no fare i conti". Così la premier Giorgia Meloni in video messaggio inviato per l'evento organiz- zato a Palazzo Lombardia in memoria di Sergio Ramelli.'Spirale odio cieco e violenza che si è trascinata per troppi anni' ha rimarcato la premier Meloni.