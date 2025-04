22.50 Serie A, 34° turno: Lazio-Parma 2-2 La Lazio non approfitta del pareggio del Bologna a Udine e fa patta in casa in rimonta con il Parma. All'Olimpico è 2-2. Biancocelesti a 60 punti aggan- ciati dalla Roma, il Bologna ne ha 61, la Juventus, quarta, 62. All'Olimpico ducali avanti con una doppietta di On- drejka (3' e 46'). Replica Pedro (dal 57', in rete al 79' e all'84'). Parma a 32 punti come il Verona. Verona che perde in casa 0-2 dal Ca- gliari nell'altra partita del lunedì sera. Al 'Bentegodi' Pavoletti in rete al 30', raddoppia Deiola al 93'.