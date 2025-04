12.50 Giorgetti: Pil meglio di altri in Ue "L'Istat certifica una crescita positi- va per il primo trimestre, migliore ri- spetto ad altri Paesi europei". Così il ministro dell'Economia Giorgetti com- mentando i dati sul Pil nel primo tri- mestre 2025, a +0,3%. "Un segnale importante che - prosegue - dimostra la correttezza dell nostre previsioni e l'efficacia delle poli- tiche economiche del governo".