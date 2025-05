11.10 Abruzzo, ricerche 2 pompieri dispersi In corso a Pennapiedimonte, in Abruzzo, le ricerche di due dei 4 Vigili del Fuoco del comando di Chieti dispersi da ieri sera in località Balzolo. Due dei dispersi sono stati soccorsi dal personale del 118 e non corrono pericolo di vita, mentre gli altri due, scivolati in una forra, sono tuttora ricercati da parte di squadre di soccorso specializzate. Le operazioni si svolgono in una zona impervia.