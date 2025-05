23.50 Buffett attacca i dazi Usa, no: arma Warren Buffett ha criticato i dazi di Donald Trump,pur senza nominare il pre- sidente,annunciando all'Assemblea degli azionisti l'intenzione di dimettersi da Ceo di Berkshire Hathaway."Non c'è dub- bio che il commercio possa essere un atto di guerra", ha detto. Il Ceo uscente ha avvisato: "Il commer- cio non dovrebbe essere un'arma". Buffett ha inoltre avvertito che può essere pericoloso per un paese offende- dere il resto del mondo rivendicando la propria superiorità.