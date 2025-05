17.06 Il Pisa torna in Serie A dopo 34 anni Dopo 34 anni il Pisa torna in Serie A. La promozione arriva matematicamente, come seconda in classifica, a 180' dal termine del campionato. E arriva con u- na sconfitta a Bari (1-0), che però non rovina la festa dei 1.300 tifosi che hanno seguita la squadra in Puglia e dei 10mila e più che hanno seguito la partita sui maxischermi dello stadio 'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani'. La contemporanea sconfitta dello Spezia (rimontato a Reggio Emilia, 2-1) rompe il sortilegio. La squadra di Filippo Inzaghi fa festa.