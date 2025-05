12.01 Sonda Kosmos 482 caduta in Nord Europa E' rientrata e caduta su una località imprecisata dell'Europa settentrionale la sonda sovietica Kosmos 482.Era stata lanciata nel 1972 per raggiungere Vene- re, ma non è mai riuscita a lasciare l'orbita terrestre. Il suo rientro incontrollato, rilevato dalla rete dei sensori europei, tra cui quelli situati in Emilia-Romagna, Sar- degna e Basilicata, è avvenuto stamane. Al momento non ci sono notizie sull' area nord-europea in cui Kosmos 482 potrebbe essere caduta.