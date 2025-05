13.30 Crosetto: Alpini sono portatori di pace "Siamo in un periodo in cui il mondo sembra andare in tutt'altra direzione e gli alpini negli ultimi decenni sono stati portatori di pace nelle missioni internazionali che ci hanno visto pro- tagonisti in ogni parte del mondo".Così il ministro della Difesa Crosetto alla 96esima Adunata degli Alpini a Biella. "Un onore immenso sfilare con il Meda- gliere dell'Associazione Nazionale Al- pini".Poi su "Faccetta nera" risuonata tra alcune Penne nere ieri: "Quattro o cinque perditempo non rovinino la festa di migliaia di persone perbene".