12.56 Mare,aumentano le Bandiere blu italiane Aumentano le Bandiere blu in Italia, che premiano tra l'altro mare pulito e buona gestione di depurazione, rifiuti e territorio. I Comuni rivieraschi insigniti salgono a 256 (8 in piĆ¹); le spiagge a 487, +2, per circa l'11% di quelle premiate in tutto il mondo. Per i laghi 22 Bandiere (una in meno). Sempre prima la Liguria, con 33 Bandie- re (da 34); poi la Puglia a 27 (+3). Sul terzo gradino del podio la Cala- bria:23 Bandiere (con 3 nuovi ingressi)