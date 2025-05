22.35 Tennis, Jannik Sinner in finale a Roma Prosegue la straordinaria marcia di Jannik Sinner che in rimonta batte Tom- my Paul e vola, per la prima volta in carriera, in finale sulla terra rossa del Foro Italico: 16 60 63 il risultato in favore dell'altoatesino. Un italiano torna così a giocarsi il titolo a Roma 47 anni dopo Adriano Panatta (1978). Ma che spavento nel 1° set che ha visto il n.1 al Mondo cedere con un punteggio inusuale per lui (1-6). Poi Sinner ha inserito le marce alte, dominado il se- condo parziale (6-0) e vincendo facile il 3° (6-3), al terzo match-point.