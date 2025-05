15.10 Tajani: Italia non è isolata in Europa Rischio isolamento per l'Italia in Europa? "Non mi pare che siamo così isolati". Lo dice il vicepremier e ministro degli Esteri Tajani, parlando a Noto, in Sicilia. "E' chiaro che l'opposizione fa il suo gioco, ma l'opposizione poi trova sponda nei socialdemocratici tedeschi che sono quelli che hanno detto che l'Italia non doveva essere un interlo- cutore", aggiunge Tajani.Poi a Israele: "Non vorremmo più vedere soffrire la popolazione palestinese.Basta attacchi, arriviamo al cessate il fuoco".