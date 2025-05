21.00 Merz:"L'Italia è un partner strategico" "L'Italia è per noi un partner strate- gico irrinunciabile nella politica eu- ropea ed estera".Lo ha detto il cancel- liere tedesco Friedrich Merz dopo il bilaterale con la premier Meloni. "Au- menteremo la pressione sulla Russia e martedì ci sarà il 17°pacchetto di san- zioni soprattutto sulla flotta ombra sul mar Baltico". "Non c'è nessuna discussione sull'invio di truppe in Ucraina, è fuori di ogni realtà politica. Noi in questo momento ci adoperiamo per un cessate il fuoco, vogliamo che tacciano le armi".