15.57 Mosca: pronti a colloqui, tocca a Kiev La Russia è pronta a continuare i con- tatti diretti con l'Ucraina per la pace e ora "tocca a Kiev". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Zakharova, citata dalle agenzie russe, all'indomani del colloquio Trump-Putin. "I leader russo e statunitense hanno avuto uno scambio di opinioni sincero e concreto sulla situazione attuale in Ucraina e sulle modalità per raggiunge- re una soluzione politica del conflit- to",ha aggiunto."La Russia non si è mai rifiutata di negoziare".Ora "la palla è nel campo di Kiev","prenda decisioni".