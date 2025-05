9.00 'Ndrangheta, 97 arresti in 14 province Novantasette arresti in 14 province, nella maxi-operazione 'Millennium' dei Carabinieri coordinata dalla Dda di Reggio Calabria. Interessate alcune tra le più importan- ti cosche, in Calabria come in Lombar- dia, Sicilia, Emilia, Veneto, Sardegna, Piemonte, Veneto, e a Roma. Mafia, traffico e spaccio di droga, voto di scambio tra le ipotesi di reato contestate. Indagati in stato di liber- tà due ex consiglieri regionali della Calabria; ex assessore ai domiciliari.