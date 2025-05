10.50 Cgil:'salario povero'per 6,2mln addetti I dipendenti a basso reddito sono in Italia quasi 11 milioni:guadagnano meno di 25mila euro lordi l'anno e sono il 62,7% dei lavoratori dipendenti del settore privato. Questi i dati dell'ufficio Economia della Cgil nazionale, che registra poi redditi sotto i 15mila euro lordi annui per 6,2 mln di lavoratori (il 35,7%). In termini di netto mensile, mille euro al mese nel migliore dei casi. Incidono tipo di contratto,tempo e con- tinuità di lavoro,livello di qualifica.