22.16 Orsini: governi stabili per risposte "Serve un senso di responsabilità comu- ne e servono governi stabili perché co- sì si possono fare politiche a lungo termine e si possono dare risposte a lungo termine". Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, al Fe- stival dell'Economia di Trento. "Abbiamo saputo rispondere bene dopo il Covid ma ora, con la produzione indu- striale ferma abbiamo bisogno di cam- biare passo" ha aggiunto Orsini. "Noi non abbiamo colore, proviamo a dare so- luzioni per il nostro settore,per l'in- dustria" ha aggiunto Orsini.