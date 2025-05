22.52 Serie A, Venezia ed Empoli retrocesse Juventus in Champions, Roma in Europa League e Fiorentina in Conference Lea- gue. Venezia ed Empoli in serie B col giĆ retrocesso Monza. Sono i verdetti dell'ultima giornata di campionato. La Juve passa a Venezia e rende vana la vittoria della Roma in casa Toro, con- dannando i lagunari. ATALANTA-PARMA 2-3 EMPOLI-H.VERONA 1-2 LAZIO-LECCE 0-1 TORINO-ROMA 0-2 UDINESE-FIORENTINA 2-3 VENEZIA-JUVENTUS 2-3