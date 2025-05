10.25 Meloni: fondi Caivano,mantenuti impegni Pubblicato il bando per la riqualifica- zione del Parco Verde di Caivano, tea- tro in passato di atroci fatti di cro- naca maturati in uno scenario di annoso degrado. Annunciando fondi per 130mln da privati la premier sottolinea: "Abbiamo prima portato la legalità, sgomberando chi non aveva titolo a stare nelle case", ora "appartamenti, aree verdi, negozi, strade, marciapiedi" per "un presente e un futuro di decoro,bellezza,legalità e opportunità. Gli italiani se lo aspet- tano. Stiamo mantenendo gli impegni".