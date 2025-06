15.25 Morto il 13enne accoltellato a Milano E' morto il ragazzino di 13 anni accol- tellato a Milano in viale Vittorio Ve- neto lo scorso 16 maggio. L'aggressore, un pusher cubano di 27 anni, era stato arrestato dai Carabi- nieri con l'accusa di tentato omicidio. Ora l'accusa sarĂ quella di omicidio volontario. E' stato accoltellato durante una lite e dopo due settimane di ricovero in ospedale in condizioni gravissime, il 13enne non ce l'ha fatta.