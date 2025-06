13.39 Roland Garros,Paolini fuori agli ottavi Ottavi del Roland Garros fatali per Jasmine Paolini. La n.4 del seeding viene rimontata dall'ucraina Elina Svi- tolina (n.13 del tabellone parigino) che si impone 4-6 7-6 (6) 6-1. L'incontro era cominciato benissimo per la toscana, che ottiene subito il break decisivo per il primo set. Nel secondo va avanti, ma viene rimontata e cede al tiebreak.Crollo senza appello nel terzo Una grande delusione per l'azzurra, re- duce dal successo di Roma e che a Pari- gi, nel 2024, aveva raggiunto la finale