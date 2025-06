18.42 Mattarella: aprite accessi aiuti a Gaza "Immediata apertura degli accessi alla Striscia di Gaza per gli aiuti alla po- polazione civile stremata dalla fame". Così Mattarella: "E' disumano". I Palestinesi hanno diritto a un "foco- lare entro confini certi e l'occupazio- ne non può essere una misura di sicu- rezza", ha sottolineato parlando agli ambasciatori in occasione della Festa della Repubblica. Al tempo stesso, il capo dello Stato si è detto "altamente preoccupato" per l'aumento dell'anti- semitismo in tutto il mondo. Poi, ha anche espresso sostegno all'Ucraina.