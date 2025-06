19.10 SerieA,Napoli campione in casa Sassuolo Il Napoli campione d'Italia apre dome- nica 24 agosto (o sabato 23 in antici- po) in casa del Sassuolo. All'Olimpico spicca Roma-Bologna. Inter col Toro. ATALANTA-PISA CAGLIARI-FIORENTINA COMO-LAZIO GENOA-LECCE INTER-TORINO JUVE-PARMA MILAN-CREMONESE ROMA-BOLOGNA SASSUOLO-NAPOLI UDINESE-H.VERONA