18.25 Tennis, Coco Gauff regina di Parigi Coco Gauff è la nuova regina di Parigi. Con una splendida rimonta, senza disu- nirsi dopo aver perso il 1° set in vo- lata al tie-break, la ventenne ameri- cana batte in finale la numero uno del mondo Aryna Sabalenka (dopo 2 ore e 40 minuti di gioco) e conquista il 2° ti- tolo Slam in carriera,il 10° complessi- vo. Punteggio 6-7 6-2 6-4. Forte tecnicamente, solida mentalmente, la tennista di Atlanta (n.2 Wta) decol- la nel secondo parziale, complice una Sabalenka diventata via via più fallosa Sfuma per la bielorussa il 4° Slam.