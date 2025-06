11.21 Papa: mondo sempre più connesso ma solo Messa in Piazza San Pietro per Papa Leone XIV, nel giorno di Pentecoste e al termine del Giubileo dei Movimenti, delle Associazioni e delle Nuove Comunità. Col Pontefice, concelebrano 24 cardinali,24 vescovi e 500 sacerdoti "E' triste osservare come in un mondo dove si moltiplicano le occasioni di socializzare, rischiamo di essere para- dossalmente più soli, sempre connessi eppure incapaci di 'fare rete', sempre immersi nella folla restando però viag- giatori spaesati e solitari". Poi: dove c'è amore non ci sono pregiudizi.