9.08 Puglia, ucciso Carabiniere in servizio Un Carabiniere è stato ucciso all'alba a colpi di arma da fuoco a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, in contrada Rosea. Non sono ancora chiare le dinamiche della tragedia. Il Carabiniere è stato ucciso durante un'attività di controllo nella zona industriale. Il militare po- trebbe essere stato colpito durante il controllo di un'automobile.