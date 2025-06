9.30 Il CC ucciso era in un posto di blocco Il Carabiniere ucciso a colpi d'arma da fuoco stamane alle 7 in Puglia in provincia di Brindisi stava effettuando un'attività di controllo.Era a un posto di blocco a Francavilla Fontana. Durante un'operazione di controllo, un veicolo non si è fermato all'alt della pattuglia. E' scattato un inseguimento che è degenerato in una sparatoria. Il militare è stato colpito mortalmente durante lo scontro a fuoco. Era un bri- gadiere di 50 anni che sarebbe andato in pensione tra meno di un mese. E' caccia a due uomini.