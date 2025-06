Appalti sanità, 10 indagati in Sicilia La gestione degli appalti nella sanità siciliana sarebbe stata in mano a un comitato d'affari criminale composto da dirigenti pubblici, lobbisti, imprendi- ditori legati a esponenti politici. L'ennesimo scandalo è stato scoperto dalla Procura di Palermo che ha chiesto e ottenuto dal gip misure cautelari per 10 indagati. Nella richiesta i magistrati ipotizzano turbative d'asta di gare per 130 milio- ni e parlano di una sanità "affetta da una corruzione sistemica".