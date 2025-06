20.41 Molise:scontro auto e moto,muore 55enne Incidente mortale nel primo pomeriggio sulla strada Gildonese, nel territorio di Mirabello Sannitico (Campobasso) do- ve, nello scontro tra un'auto e una mo- to, ha perso la vita l'uomo alla guida della motocicletta. Si tratta di un 55enne originario di Vinchiaturo in provincia di Campobasso. L'uomo era residente a Campobasso. Sul posto, sono subito intervenuti i carabinieri ed il 118, ma l'uomo รจ de- ceduto poco dopo essere stato soccorso.