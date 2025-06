12.25 Papa: preghiamo per far tacere le armi "Gli Apostoli Pietro e Paolo, insieme con la Vergine Maria, intercedano per noi, affinché in questo mondo lacerato la Chiesa sia casa e scuola di comunio- ne". Lo ha detto Papa Leone XIV in occasione dell'Angelus in Piazza San Pietro. "Continuiamo a pregare affinché ovunque tacciano le armi e si lavori per la pace e il dialogo", ha aggiunto il Papa.